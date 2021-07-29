У Чернігові відкрили Центр протимінної діяльності: фото

У Чернігові відкрили Центр протимінної діяльності: фото
Фото: mil.gov.ua

У Чернігові створили Центр протимінної діяльності. Центр створений на фондах 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту, повідомляє Цензор.НЕТ.

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mil.gov.ua

Як інформує прес-служба Міністерства оборони Центр відвідали заступник голови Місії в посольстві США в Україні Алан Перселл і голова програми Швейцарського Фонду з протимінної діяльності (FSD) Коннелл Ентоні Джеррард.

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mil.gov.ua

В рамках співпраці ДССТ і Швейцарського фонду з протимінної діяльності спільно з управлінням екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України для груп інспектування якості розмінування передані техніка та обладнання.

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mil.gov.ua

Зокрема ДССТ передали автомашини Mitsubishi L200, металодетектори Ebinger 422 GC, Minelab F3, UPEX 740M LargeLoop, захисні фартухи (жилети) (Personal protective equipment), захисні шоломи (Visor), персональні аптечки, робочі сумки сапера (обладнання для ручного розмінування), сумки парамедиків (обладнання для надання допомоги постраждалим від МВТ), рації та оргтехніку.

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mil.gov.ua
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