Укрзалізниця запустила 4 поїзди в південному напрямку

"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові потяги у "курортних" напрямках – до Одеси та Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

Про "Укрзалізниця" інформує в Telegram. Зокрема, призначено поїзд № 258/257 Львів – Одеса. Він вирушатиме зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. Із Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00.

Окрім того, призначено потяг № 242/241 Одеса – Харків, який буде вирушати з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36.

Також призначено поїзд № 246/245 Запоріжжя – Одеса. Він відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20.

Потяг № 209 Харків – Запоріжжя вирушатиме з Харкова 11, 23 та 31 серпня о 01:40.