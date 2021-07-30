У Сіднеї залучать військових для контролю локдауну

За дотриманням режиму карантину на тлі рекордних в місті добових приростів випадків на коронавірус в Сіднеї стежитимуть, в тому числі військові.

Як стверджують західні ЗМІ з посиланням на поліцію штату Новий Південний Уельс в п'ятницю в місті розгорнуть близько 300 військових.

У свою чергу глава Міноборони Австралії Пітер Даттон повідомив, що військові почнуть надавати допомогу поліцейським в контролі за дотриманням правил карантину на наступному тижні.

У Сіднеї, де режим ізоляції продовжили на місяць, у четвер добовий приріст заражень COVID-19 склав 239 випадки - це максимальний показник з початку пандемії коронавірусу.

"Ми лише можемо визнати, що ситуація швидше за все погіршиться перш ніж стане налагоджуватися, враховуючи число інфікованих людей" , - цитують ЗМІ прем'єра штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

У зв'язку з погіршенням ситуації Береджіклян оголосила про посилення обмежень в Сіднеї, де заходи карантину і так діють уже близько місяця. Так, жителям південно-західних і західних районів Сіднея тепер потрібно буде носити маски на вулиці, а також не дозволяється віддалятися від будинку більш ніж на п'ять кілометрів.

Влада Сіднея в середу оголосили, що карантин у місті триватиме до 28 серпня. Спочатку планувалося, що цей режим завершиться 31 липня.

"По тому, як зростала кількість випадків в останні дні, було цілком очевидно, що для нас буде неможливо зняти обмеження в той час, коли ми планували це зробити" , - заявила Береджіклян, коментуючи ситуацію в Сіднеї та прилеглих районах.

Суворий карантин діє в самому Сіднеї і його передмістях: вони значаться як райони з "високим ризиком" зараження на COVID-19. Жителі цих районів можуть залишати їх тільки по роботі, якщо їхня професія є в списку, опублікованому урядом штату. Люди, які живуть одні, зможуть вибрати людину, яка періодично зможе їх відвідувати, але ця людина повинна бути жителем того ж району місцевого самоврядування.

Жителі Сіднея, що застрягли в ізоляції без роботи, будуть отримувати матеріальну компенсацію.