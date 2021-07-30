Зарплати в Україні: кому платять найбільше
В Україні розмір зарплат у різних сферах відрізняється в кілька разів. Так, співробітники сфери IT отримують в середньому 26,1 тис. грн, водночас ті, хто займається тимчасовим розміщенням і харчуванням, може отримувати 8,9 тис. грн, повідомляє Обозреватель.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Середня зарплата в Україні становить 14,7 тис. грн. Скільки заробляють українці:
- Інформація та телекомунікації – 26 197 грн;
- Фінансова та страхова діяльність – 22 691 грн;
- Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 19 868 грн;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 19 052 грн;
- В середньому в економіці – 14 313 грн;
- Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 11 875 грн;
- Промисловість – 14 710 грн;
- Будівництво – 11 302 грн;
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 12 984 грн;
- Тимчасове розміщення та організація харчування – 8922 грн;
- Операції з нерухомим майном – 11 208 грн;
- Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11 034 грн;
- Освіта – 14 158 грн;
- Охорона здоров'я соціальної допомоги – 12 090 грн;
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 13 260 грн;
- Надання інших видів послуг – 14 049 грн.