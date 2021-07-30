Зарплати в Україні: кому платять найбільше

В Україні розмір зарплат у різних сферах відрізняється в кілька разів. Так, співробітники сфери IT отримують в середньому 26,1 тис. грн, водночас ті, хто займається тимчасовим розміщенням і харчуванням, може отримувати 8,9 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Середня зарплата в Україні становить 14,7 тис. грн. Скільки заробляють українці:

Інформація та телекомунікації – 26 197 грн;

Фінансова та страхова діяльність – 22 691 грн;

Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 19 868 грн;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 19 052 грн;

В середньому в економіці – 14 313 грн;

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 11 875 грн;