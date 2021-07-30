Зарплати в Україні: кому платять найбільше

Зарплати в Україні: кому платять найбільше
Фото: Pixabay

В Україні розмір зарплат у різних сферах відрізняється в кілька разів. Так, співробітники сфери IT отримують в середньому 26,1 тис. грн, водночас ті, хто займається тимчасовим розміщенням і харчуванням, може отримувати 8,9 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Середня зарплата в Україні становить 14,7 тис. грн. Скільки заробляють українці:

  • Інформація та телекомунікації – 26 197 грн;
  • Фінансова та страхова діяльність – 22 691 грн;
  • Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 19 868 грн;
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 19 052 грн;
  • В середньому в економіці – 14 313 грн;
  • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 11 875 грн;
  • Промисловість – 14 710 грн;
  • Будівництво – 11 302 грн;
  • Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 12 984 грн;
  • Тимчасове розміщення та організація харчування – 8922 грн;
  • Операції з нерухомим майном – 11 208 грн;
  • Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11 034 грн;
  • Освіта – 14 158 грн;
  • Охорона здоров'я соціальної допомоги – 12 090 грн;
  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 13 260 грн;
  • Надання інших видів послуг – 14 049 грн.
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