Американського генерала закликали звільнити після слів про Путіна

Американський політичний оглядач і журналіст Такер Карлсон обурився в ефірі телеканалу Fox News через публікації генерал-майора Патріка Донахо в твіттері. За словами телеведучого, воєначальник шукає "російський слід" у критики на свою адресу, повідомляє РИА Новости.

"Користувач запитав, цитую: "Генерал, в скількох війнах ви перемогли?" І замість того щоб відповісти на це питання чесно - нуль, Патрік Донахо відповів так: "Не будь підсадною качкою Путіна" , - розповів журналіст, показавши скріншот публікації генерала.

Сам Донахо зараз закрив акаунт у соцмережі. Карлсон заявив, що збройні сили не повинні бути політизованими, а самого Донахо закликав відправити у відставку.

"Він ганьбить нас" , - поскаржився журналіст.

Його співрозмовник, консервативний активіст і укладач промов для Джорджа Буша Нед Райан, допустив, що нападками на супротивників Джо Байдена генерал намагається заслужити "похвалу і підвищення". Самі висловлювання Райан назвав атакою на свободу слова.