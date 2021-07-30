У NASA заявили про наближення величезного астероїда

До Землі летить величезний астероїд під назвою 2019 YM6. Швидкість космічного об'єкта – понад 48 тисяч км/год, повідомляє Обозреватель.

Астероїд пронесеться повз нашу планету на безпечній відстані в суботу, 31 липня, передає Daily Star. Вчені NASA оцінили його розміри в межах 100-230 метрів.

За попередніми оцінками астероїд пройде на відстані 4,27 мільйона миль (6,87 млн км) від Землі. Для порівняння: Місяць розташований за 238 855 миль від нашої планети. Однак астероїд пройде ближче, ніж Венера, що розташована від нас на відстані 125,9 мільйона миль.

Зазначимо, що 14 травня біля Землі пролетів астероїд 2015 KJ19. Відстань, на яку він максимально наблизився до нашої планети,– 5,8 млн км. Також повз планету пронісся величезний астероїд під назвою 2001 FO32, довжина якого становила 1024 метри.