У Британії РФ і Китай звинуватили у небезпечній діяльності в космосі

У Британії назвали небезпечними дії Росії та Китаю в космічному просторі. Про це в інтерв'ю The Daily Telegraph заявив начальник штабу ВПС Сполученого Королівства Майкл Уігстон, повідомляє Лента.Ру.

За словами Уігстона, Москва і Пекін займаються «небезпечною діяльністю», яка може привести до знищення супутників третіх країн. Він також виступив з твердженням, що за останній рік Росія розмістила цілий ряд супутників, які «мають характеристики зброї».

На думку воєначальника, Китай продовжує «удосконалювати протисупутникові технології», як приклад наводячи розробку ракет, які можуть безпосередньо знищувати супутники, а також на «лазерну осліпливу зброю» і механізми «здійснення навмисних радіоперешкод».