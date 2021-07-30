У Боготі під час мітингу постраждали шість поліцейських
Щонайменше шестеро поліцейських постраждали в ході зіткнень з протестуючими в столиці Колумбії, повідомляє ТАСС.
Про це інформує газета El Tiempo з посиланням на правоохоронні органи.
"Шість співробітників отримали поранення, їх довелося госпіталізувати", - наводить видання слова командувача поліцією Боготи Елієсера Камачо.
Заворушення сталися в середу. За вандалізм було затримано 13 осіб.
28 квітня в Колумбії почалися демонстрації проти податкової реформи. Протести, що супроводжувалися заворушеннями, пройшли в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. Пізніше уряд погодився внести зміни в плани реформи, міністр фінансів подав у відставку, однак маніфестації продовжилися. Постраждали понад 2,3 тис. Осіб, загинули не менше 50.