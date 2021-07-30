30 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день дружби, День "Поділіться обнімашками", День системного адміністратора, Всесвітній день вишивання, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день сноркелінга, повідомляє УНИАН.

В Україні - День системного адміністратора, в США - День чізкейку, День кострубатості, Фестиваль повітряних куль, День розмови в ліфті, День підтримки громадської освіти, День книги в м'якій обкладинці, День тестя і свера, День інформаторів, в Таджикистані - День працівників пожежної охорони, на Кубі - День мучеників революції, в Марокко - День трону, в Малайзії - День народження султана Паханга, в Австралії - шкільний день дерева, на Бермудах - День Сомерса.

Пам'ятні дати 30 липня, річниці та події

У цей день в 1935 році британське видавництво "Penguin Books" здійснило революцію у видавничій справі - випустило першу в світі "кишенькову" книжку. Ідея випуску дешевих (за ціною 10 сигарет) книжок у виключно м'якій обкладинці і кишенькового формату, прабатьком якої є глава видавництва Аллен Лейн, забезпечила масові тиражі як популярних, так і класичних творів.

У 1956 році офіційний девіз США "In God We Trust" з'явився на американських доларах. Ця фраза взята з гімну країни, текст якого був написаний в 1814 році Френсісом Скоттом Кі. Вперше вона була використана в 1864 році Салмоном Портлендом Чейзом при карбуванні монети номіналом 2 центи.

30 липня 1984 року відбулася прем'єра багатосерійного телесеріалу "Санта-Барбара". Він транслювався по 15 січня 1993 року на телеканалі NBC. Всього знято 2137 серій.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 липня вшановує пам'ять великомучениці Марини Антіохійської, яка стала жертвою гонінь на християн. Також церква вшановує пам'ять преподобного Лазаря Галісійського. Інші назви свята: "Марина з Лазарем", "вогняна Марія", "Зорі з лазорами". У народі свята Марина асоціювалася з великою водою, точніше з великим дощем, а преподобний Лазар - з блакитними відблисками блискавок.

Що сьогодні не можна робити

У предків було повір'я, що в цей день не можна дивитися на зірниці.

Прикмети на 30 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

гроза - осінь буде дощовою, а зима - з хуртовинами;

день жаркий - зима буде холодною;

зірниці блакитні - буде багато горіхів;

дощ - до зміни погоди.

Іменини 30 Липня

Іменини у Маргарити, Марини, Лазаря, Леоніда і Вероніки.