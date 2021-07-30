У Запоріжжі звільнили директора лікарні, де в лютому сталася пожежа

Директора Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренко звільнили з посади рішенням сесії облради, яка проходила 29 липня, повідомляє Depo.ua.

Депутати підтримали проєкт рішення про розірвання контракту з директором обласної інфекційної лікарні Шинкаренко. Голосуванню передував виступ Анастасії Гливи - матері загиблої в пожежі лікаря 26-річної Ольги Гливи.

Жінка з трибуни звинуватила керівництво лікарні в поганій організації роботи та божевільних навантаженнях, які через це відчували медичні працівники, в тому числі її дочка.

"Я хочу звернутися до пана Шинкаренко, він говорить, що це нещасний випадок. Вибачте, нещасний випадок - це, коли послизнувся і руку зламав на слизькій підлозі у відділенні. Але нехай це нещасний випадок, але скільки там (в лікарні, - ред.) недоліків, дуже грубих недоліків, які призвели до цього нещасного випадку. На ваших руках, пан Шинкоренко, смерть чотирьох осіб" , - сказала жінка.

Слова для виступу просив і Шинкаренко, але депутати відмовили. У підсумку за звільнення директора лікарні з посади проголосували 46 депутатів з 62 присутніх в залі. Жодного голосу "проти" або "утримався" не було.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в ніч 4 лютого в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Горів перший поверх п'ятиповерхової будівлі медустанови, де знаходиться реанімація для хворих COVID-19. На місці загинули 26-річна лікар Ольга Глива, а також троє пацієнтів, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.