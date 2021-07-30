Кім Чен Ин закликав до підвищення боєготовності армії

Перший в історії семінар для командування і політичних комісарів Корейської народної армії (КНА) пройшов в Пхеньяні з 24 по 27 липня. Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав докласти максимальних зусиль для підвищення боєздатності всіх підрозділів, повідомляє ТАСС.

"В даний час ворожі сили систематично нарощують свої можливості для нанесення попереджувального удару по КНДР, нарощують озброєння і активізують всілякі військові навчання з метою агресії. Ми повинні докласти максимальних зусиль для підвищення боєздатності всіх підрозділів", - сказав Кім Чен Ин у своєму виступі на семінарі .

У заході взяли участь воєначальники й політичні комісари всіх армійських підрозділів. На ньому обговорювалися питання тактичної та політичної підготовки кадрів для армії, а також підвищення обороноздатності на тлі зростання нових загроз.

Пхеньян традиційно засуджує спільні маневри ВС Південної Кореї та США, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР. В останні роки Сеул і Вашингтон скасували або скоротили масштаб ряду навчань через пандемію і для підтримки дипломатичного процесу, спрямованого на залучення Пхеньяна в мирний діалог. В цьому році спільні навчання військових США і Південної Кореї заплановані на серпень.