Суд заарештував екс-директора зернової корпорації України

Суд заарештував колишнього керівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 4,758 млн гривень, повідомляє Новое время.

За даними пресслужби НАБУ термін дії запобіжного заходу до 27 вересня 2021 року. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов'язків.

У листопаді-грудні 2019 року зазначена особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ ДПЗКУ, реалізувала зерно, яке знаходилося на балансі державної корпорації, приватному підприємству.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3000 тонн зерна відбулося без дозволу, а отримані в результаті незаконних операцій кошти були привласнені посадовою особою.