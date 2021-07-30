NASA відклала запуск Starliner через інцидент з МКС
NASA прийняло рішення про перенесення запланованого на п'ятницю тестового запуску корабля Starliner на МКС через ситуацію з російським модулем "Наука", повідомляє РИА Новости.
"NASA і Boeing вирішили скасувати заплановану на п'ятницю спробу запуску в другий орбітальний випробувальний політ (корабля Starliner)", - заявило відомство на своєму сайті.
За інформацією NASA, рішення про нову дату запуску поки не прийнято, але раніше в четвер повідомляло, що нова можливість для старту з'явиться не раніше 3-4 серпня.
"Перенесення (запуску) дасть команді Міжнародної космічної станції час для продовження роботи з перевірки новоприбулого модуля "Роскосмосу" "Наука" і гарантії того, що станція готова до прибуття Starliner", - йдеться в заяві NASA.