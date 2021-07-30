NASA відклала запуск Starliner через інцидент з МКС

NASA відклала запуск Starliner через інцидент з МКС

NASA прийняло рішення про перенесення запланованого на п'ятницю тестового запуску корабля Starliner на МКС через ситуацію з російським модулем "Наука", повідомляє РИА Новости.

"NASA і Boeing вирішили скасувати заплановану на п'ятницю спробу запуску в другий орбітальний випробувальний політ (корабля Starliner)", - заявило відомство на своєму сайті.

За інформацією NASA, рішення про нову дату запуску поки не прийнято, але раніше в четвер повідомляло, що нова можливість для старту з'явиться не раніше 3-4 серпня.

"Перенесення (запуску) дасть команді Міжнародної космічної станції час для продовження роботи з перевірки новоприбулого модуля "Роскосмосу" "Наука" і гарантії того, що станція готова до прибуття Starliner", - йдеться в заяві NASA.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics