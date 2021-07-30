NASA відклала запуск Starliner на МКС через інцидент з модулем

NASA прийняло рішення про перенесення запланованого на п'ятницю тестового запуску корабля Starliner на МКС через ситуацію з російським модулем "Наука", повідомляє РИА Новости.

"NASA і Boeing вирішили скасувати заплановану на п'ятницю спробу запуску в другий орбітальний випробувальний політ (корабля Starliner)" , - заявило відомство на своєму сайті.

За інформацією NASA, рішення про нову дату запуску поки не прийнято, але раніше в четвер повідомляло, що нова можливість для старту з'явиться не раніше 3-4 серпня.