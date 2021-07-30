Під Одесою підлітка віднесло у відкрите море

Вчора, 29 липня, на Чорному морі в районі міста Білгород-Дністровський (акваторія Дністровського лиману, Одеська область) ледь не сталася чергова трагедія через нехтування правилами безпечної поведінки на воді, повідомляє Страна.ua.

Тут, місцевий 15-річний підліток плавав неподалік від берега на надувному матраці, як раптово його сильною течією початок забирати у відкрите море. Це помітили відпочиваючі на пляжі і оперативно повідомили про інцидент рятувальникам.

Бійці одеського регіонального управління ГСЧС отримали повідомлення про надзвичайну подію о 16.23 і прибули на місце події вже через чотири хвилини. Наряд на гумовому човні з мотором зміг наздогнати підлітка, якого на той час вже віднесло від берега на кілометр.

Хлопчик був наляканий, але медичної допомоги не потребував, як передає в мережі прес-служба обласного управління ГСЧС. Після цього інциденту рятувальники ще раз нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки на відкритій воді.