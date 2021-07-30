Колишні дружини головних багатіїв світу скинулися на благодійність

Колишні дружини головних багатіїв світу Джеффа Безоса і Білла Гейтса - Маккензі Скотт і Мелінда Френч Гейтс - скинулися на благодійність. Вони виділили 40 мільйонів доларів організаціям, які просувають і підтримують гендерну рівність, повідомляє Лента.ру.

Інвестиційна компанія Гейтс Pivotal Ventures за підтримки Скотт і її чоловіка, а також благодійниці Лінн Шустерман, організувала конкурс проектів, мета яких - забезпечення гендерної рівності в сфері догляду, технологій, вищої освіти та серед меншин. На кожен проект було виділено 10 мільйонів доларів. Додаткові 8 мільйонів доларів були розділені між двома проектами, які присвячені проблемам домашнього насильства і боротьбі молодих жінок за свої права. У конкурсі брало участь 550 організацій.

За словами Гейтс, важливо непросто ламати стереотипи, а фінансово підтримувати ті організації, які займаються вирішенням проблеми гендерної нерівності.

Раніше Маккензі Скотт пожертвувала 2,7 мільярда доларів сотням організацій, які займаються найрізноманітнішими проблемами: від расової дискримінації до домашнього насильства. У грудні минулого року Скотт вирішила пожертвувати ще 4,2 мільярда доларів.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, стан Скотт перевищує 64,1 мільярда доларів. Вона стала однією з найбагатших жінок світу після розлучення з засновником Amazon Джефом Безосом в 2019 році, в результаті чого їй дісталося чотири відсотки акцій Amazon.

За даними Forbes, стан Мелінди Гейтс становить 3,3 мільярда доларів. Гендерна рівність є центральним напрямком її благодійної діяльності. У 2019 вона оголосила про інвестиції в розмірі одного мільярда доларів на підтримку гендерної рівності через свою компанію Pivotal Ventures.