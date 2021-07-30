Убивство дівчинки на Харківщині: підозрюваному обрано запобіжний захід

Вовчанський райсуд Харківської області помістив в приймач-розподільник 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки, повідомляє Кореспондент.

"Суд задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 30 днів в приймальнику-розподільнику" , - йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури області.

Також повідомляється, що труп дівчинки направили для проведення судово-медичної експертизи, а досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 28 червня в селищі Старий Салтів під Харковом знайшли тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка раніше пропала безвісти. За підозрою у вбивстві затримали 13-річного місцевого жителя.

За словами батьків дівчинки, вона пішла без дозволу з сусідським хлопчиком і не повернулася додому. Її тіло зі слідами насильницької смерті та численними синцями знайшли в покинутому будинку близько опівночі в той же день.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Відомо, що тринадцятирічний підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк в Старому Салтові на Харківщині, раніше часто ображав дітей і жорстоко поводився з тваринами.