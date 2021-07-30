Через 2-3 місяці ціни на квартири досягнуть піку – експерти

Наразі говорити про те, що українському ринку нерухомості загрожує ефект луснувшої бульбашки, поки дещо передчасно. Але такі розмови виникли не на порожньому місці, повідомляє UBR.

З початку року, в залежності від якості житла, ціни виросли в середньому на 20%. І до кінця року, виходячи з озвучених планів забудовників, не виключено, що, наприклад, на первинному ринку вартість "квадрата" збільшиться ще на 5-7%.

"Цілком імовірно, що сумарно у 2021 році подорожчання житла на первинному ринку складе 25-30%" , - зазначив гендиректор компанії "Увекон" Володимир Шалаєв.

На вторинному ситуація дещо інша: ціни хоч і "підтягуються" до первинного, але вже дуже велика диференціація за якістю продаваних квартир, та й попит на їх окремі типи вельми різниться.

"За підсумками року середні показники зростання вартості житла по вторинному ринку навряд чи перевищать 15-20%" , - спрогнозував Шалаєв.

Чому зростають ціни

Рієлтори дають аналогічні цифри. Згідно з очікуваннями Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ), до кінця року зростання вартості житла на вторинному ринку не перевищить 20%, а на первинному - 25%.

Тобто в цьому році варто очікувати, що ціни можуть вирости ще в межах 10%.

"Причин для зростання цін в цьому році кілька, але головні з них це розуміння ситуації з пандемією, зростаюча інфляція, зниження кількості нових об'єктів, відсутність альтернатив для збереження заощаджень. При цьому ніхто поки не береться прогнозувати економічну ситуацію більш, ніж на поточний квартал" , - розповів президент АСНУ Юрій Піта.

Попит підігріває ринок

За офіційною статистикою, кількість операцій з нерухомістю за підсумками II кварталу 2021 року в залежності від сегмента ринку була на 20-25% більше, ніж у I кварталі. А якщо порівнювати кількість угод з II кварталом 2020-го, то в II кварталі 2021 року їхня кількість збільшилася майже на 40%.

Ці цифри досить красномовні, адже активність ринку, зростання попиту мотивує цінову динаміку.

Активність на ринку можна також сприймати як спосіб "самозбереження". Низька довіра громадян до економічної політики країни змушує їх вкладати кошти в ринок нерухомості, зокрема житла.

На думку експертів, зараз на українському ринку нерухомості спостерігається пік активності і цілком ймовірно, що вже через 2-3 місяці ціни досягнуть своєї стелі: вони будуть максимальними, але відповідатимуть ринку і фінансовим можливостям частини потенційних покупців.

Швидше за все, 2022 рік почнеться зі стагнації ринку, яка може тривати мінімум 3-4 місяці. Ціни будуть стабільні, їх зростання і зниження можливі в рамках 2-3%.

"Очевидно, що ціни не можуть рости до безкінечності. Я вважаю, що вже в жовтні-листопаді при цій економічної ситуації ринок може досягти максимально можливих цін, які можуть протриматися як мінімум 6 місяців" , - додав президент АСНУ.

Що жене ціни вгору у 2021 році:

Економічна непрогнозованість стимулює громадян дбати про наявні заощадження, нерухомість - найбільш підходящий ринок, адже людина набуває матеріальний актив. Низька привабливість банківських депозитів, які по закінченні терміну вкладень не дають прибуток, а фактично "з'їдають" його через інфляцію. Відсутність рівнозначних альтернативних ринків для вкладення з метою збереження і примноження коштів (ОВДП і в цілому ринок цінних паперів залучає лише незначну частину потенційних інвесторів). За ростом цін ринок "наздоганяє" своє за минулий "ковідний" рік.

Чи лусне бульбашка

Українському ринку поки не загрожує ефект бульбашки, що луснула, помічають експерти, адже існує занадто багато обмежувачів, як то, наприклад, недостатньо активний розвиток іпотеки, низькі доходи громадян тощо.

Проте, каже Юрій Піта, попри зростаючий попит і кількість угод, покупка житла не стала доступною навіть для 20% українських громадян.

Шалаєв також зазначає, що "бульбашці" властиві кілька показників, які вже "спрацювали" в Україні у 2007-2008 рр:

дисбаланс попиту і пропозиції, коли попит домінує і в 1,2-2 рази перевищує пропозицію;

відчутне зростання доходів населення - на 40% і вище щорічно;

розвиненість іпотеки, її доступність і мінімізація витрат часу для отримання іпотечного кредиту;

низька або нульова інфляція;

активний розвиток економіки країни;

можливість отримання надприбутку при будівництві житла (від 60-70% і вище). При цих умовах зростання цін і роздутість ринку цілком очікувані. Але при виникненні будь-яких кризових проявів в економіці "неринкові" ціни розсипаються, як картковий будиночок.

"Наразі існує безліч обмежувачів для бурхливого зростання цін та обвалу ринку. Попит і пропозиція практично рівні, іпотека не стала двигуном для розширення аудиторії, так і в економіці, на тлі інфляційних прогнозів, усе досить хистко" , - підкреслив гендиректор компанії "Увекон ".

Для обвалу ринку необхідні вагові зовнішні чинники, додає експерт, щоб люди були змушені позбуватися нерухомості, бігти з міст.

Такими негативними факторами можуть стати різного роду техногенні катастрофи, війни та ін. Тобто, нерухомість, як товар, може перестати бути привабливою тільки при непорівнянних із нормальним людським життям умовах.