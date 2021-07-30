Найбільший виробник продуктів попередив про зростання цін

Найбільший виробник продуктів харчування компанія Nestle попередила про підвищення цін на свої товари в другій половині 2021 року, повідомляє Лента.Ру.

У першій половині року компанія підвищила ціни на 1,3 відсотка, у другій планується збільшення приблизно на два відсотки. Подорожчання викликане зростанням цін на товари і транспортування.

Nestle може впоратися зі збільшенням вартості деяких закупівельних продуктів і не підвищувати ціни на свої товари, наприклад, на каву. У разі подорожчання перевезень компанії нічого протиставити, тому ціни зростають, розповів виконавчий директор Марк Шнайдер.

Nestle виробляє розчинну каву, мінеральну воду, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування та інші товари. Найбільш відомі торгові марки компанії KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik і Nestea. На США припадає третина обороту компанії.