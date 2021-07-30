Монастирський розширює повноваження Нацполіціі

Нацполіції будуть передані функції контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 29 липня, поінформувала пресслужба МВС України﻿.

"Ми домовилися з керівництвом Міністерства інфраструктури, що поліція приєднається до захисту та збереження українських доріг. Зокрема, пройде передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автотранспорті до сфери компетенції Міністерства внутрішніх справ, а саме до Національної поліції", - сказав він на спільному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави т Національної ради реформ в Києві.

Глава МВС підкреслив, що це буде стосуватися як і міжнародних, так і внутрішніх перевезень, габаритно-вагового контролю, режиму праці та відпочинку водіїв. Також він заявив, що для реалізації вищезазначених планів буде проведено аудит "Укртрансбезпеки", місць проведення габаритно-вагового контролю тощо.

"По-друге, відбудеться побудова мережі та планування низькошвидкісних високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм. За нашими спільним підрахунками, їх необхідно близько 100" , - зазначив він.

Монастирський розповів, що МВС незабаром виступить з пропозицією встановлення або побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти. А завдяки змінам до Бюджетного кодексу, має відбутися справедливий розподіл штрафів за порушення на дорогах між державним бюджетом, дорожнім фондом, і фондом територіальних громад.