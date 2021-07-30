Через аварію на ж/д затримуються потяги: список рейсів

У Полтавській області зіткнулися потяг і вантажний трейлер. Через це затримуються ряд поїздів, повідомляє Кореспондент.

Про це вранці в п'ятницю, 30 липня, заявляє пресслужба Укрзалізниці. Уточнюється, що аварія сталася на залізничному переїзді поблизу станції Решетилівка.

"Подія сталася о 2:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якомога швидше усунути наслідки і мінімізувати затримки. Жертв немає" , - йдеться в повідомленні.

Через інцидент станом на 5:30 очікувалися затримки наступних рейсів: