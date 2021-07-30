Коментатора Олімпіади звільнили за расистський жарт

Грецький журналіст Дімостеніс Карміріс був звільнений з державного телеканалу ERT після расистського жарту про спортсмена з Південної Кореї. Образливий коментар прозвучав під час обговорення результатів турніру з настільного тенісу, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання The Sun, Юн Йон Сік обіграв грека Панайотіса Гіоніса в третьому раунді змагання. Аналізуючи це протистояння, Карміріс пожартував про очі азіатського спортсмена.

"Корейці не грають у настільний теніс. У них вузькі очі, тому я не розумію, як вони можуть бачити м'ячик, який літає з одного боку в інший" , – сказав журналіст, розсміявшись в прямому ефірі.

Дімостеніс Карміріс. Джерело: whatsnew2day.com

Через кілька годин після цього в ERT виступили із заявою про те, що Карміріс більше не є співробітником телеканалу.

"Расистським коментарям не місце на телебаченні" , – написали представники каналу.

Відзначимо, що Юн Йон Сік дійшов до чвертьфіналу турніру, де поступився супернику з Китаю Фаню Чженьдуню. Останній потрапив у фінал змагань, і там побореться за "золото" зі співвітчизником Ма Лонгом.