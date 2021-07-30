Ізраїль першим в світі починає вакцинацію третьою дозою

Прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль готується вже найближчим часом почати вакцинацію своїх жителів третьою дозою препарату BioNTech/Pfizer, повідомляє DW.

Вакцинація третьою дозою щеплення від коронавірусу призначена для громадян Ізраїлю, які досягли 60-річного віку. В рамках тесту третю дозу вже отримали 2000 осіб, небезпечних побічних ефектів у них не виявлено.

Беннет оголосив, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог, якому 60 років 30 липня отримає третю дозу препарату.

"Я закликаю людей похилого віку, які вже отримали дві дози, отримати і третю. Це захищає від важкої хвороби і смерті", - заявив прем'єр-міністр.

Третю дозу будуть вводити тим, хто отримав другу не пізніше п'яти місяців тому.

Хоча Ізраїль одним з перших в світі вакцинував більшу частину населення, в останній місяць там спостерігається зростання числа заражень. Експерти пов'язують новий спалах з поширенням дельта-варіанту вірусу.