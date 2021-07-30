Аренда квартир різко подешевшає у випадку локдауну

У разі введення нового локдауна восени ціни на квартири в Україні можуть знизитися. Причому по всіх сегментах житла. Наприклад, на первинному ринку може спостерігатися приховане зниження цін під виглядом акцій і спеціальних пропозицій, повідомляє UBR.

"Розмір знижок при 100-процентній оплаті всієї вартості квартири може переступити позначку 15%. Найбільші цінові зміни можуть відбутися саме на первинному ринку, так як забудовники в більшості своїй залежать від продажів, більша частина коштів від яких і спрямовується в будівництво", - зазначив гендиректор компанії "Увекон" Володимир Шалаєв.

У той же час обвал ринку навряд чи можливий, додає він. Ніхто з учасників ринку в цьому не зацікавлений.

Як показує минулий рік, можливий ефект стиснення пружини: при скороченні кількості угод ціни залишатимуться стабільними.

"Разом з тим я б не передрікав ринку якийсь застій: жорсткий карантин буде тимчасовим, саме цей факт утримає ціни в звичних рамках", - підкреслив Шалаєв.

Уже знають, чого чекати

У свою чергу президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта вважає, що "первинку" осінні обмеження сильно не зачеплять.

Швидше за все, говорить експерт, при оголошенні нового локдауна спрацює, що називається "колективний імунітет". Адже "громадяни вже знають, чим загрожують різного роду обмеження".

Тому, вважає він, рівень цін на житло залишиться на тому ж рівні.

"Природно, кількість угод скоротиться на 30-35%, як це було, наприклад, в квітні цього року, але ці угоди перейдуть в розряд відкладеного попиту і будуть реалізовані по закінченню локдауна", - помічає президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

Шалаєв прогнозує більш серйозне скорочення кількості угод у разі посилення карантину - їх число може впасти на 50-70%.

"Кількість угод буде прямо пов'язана з існуючими ризиками вкладень в ринок житла. Очевидно, що ризик нездачі об'єкта стане ключовим для інвестора, який націлився вкласти наявні кошти в первинний ринок", - говорить гендиректор компанії "Увекон".

Ціни на вторинному ринку будуть тримати

У разі жорсткого осіннього локдауна тривалістю понад 1,5 місяця (на подобі локдауна навесні 2020 року) ринок вторинної нерухомості може відреагувати незначним зниженням середніх цін на житло - в розмірі 5%.

Але в більшості випадків продавці будуть тримати ціни, чекаючи свого покупця.

"Ціни залишаться на докарантинному рівні, а ось кількість угод може істотно скоротитися: на 40-50%", - прогнозує Володимир Шалаєв.

Ковідная оренда

Сегмент оренди житла більш чутливий до різного роду соціально-економічних катаклізмів, зазначають експерти.

"Якщо локдаун в розпал сезону, це може спричинити тимчасове зниження вартості оренди, як мінімум на 30-40%", - говорить Юрій Піта.

Але знову-таки, додає він, досвід показує, що ціни, вже після закінчення карантину і при відновленні попиту, почнуть поступово зростати.

До слова, за рік, з травня 2020 по 2021 рр., зростання цін на оренду квартир склало близько 20%. Але ціновий "обвал" навесні минулого року склав більше 30%.