Розроблено новий метод чоловічої контрацепції

У світі наразі варіанти контрацепції для чоловіків дуже обмежені. Найбільш поширеним способом захисту від небажаної вагітності є презерватив, а найбільш радикальним - вазектомія, повідомляє УНИАН.

Проте американські науковці поставили собі за мету розробити довгостроковий щадний варіант контрацепції для чоловіків, який, при необхідності, можна буде скасувати в будь-який момент, пише ACS.

Наголошується, що новий препарат має дві ключові переваги – безпечність для організму, а також можливість зберегти дітородну функцію. Результати доклінічних експериментів це підтвердили.

Відомо, що занадто вузька білизна або сидячий спосіб життя підвищують температуру в паховій області, що може знизити кількість і якість сперматозоїдів. Науковці розробили наночастки оксиду заліза, покриті лимонною кислотою, які можна нагріти до високих температур і за допомогою магнітного поля доставити до яєчок. Нагрівання тимчасово пригнічує сперматогенез, поступово повертаючи його на колишній рівень.

Експерименти на моделях мишей показали, що введені через кров наночастинки блокували зачаття через 7 днів і відновлювали дітородну функцію самців до кінця другого місяця. Лікування було нетоксичним, а речовини поступово виводилися в організму.

Це важливі результати, що відкривають нові можливості для створення безпечної, ефективної і довгострокової чоловічої контрацепції, заявили науковці.