У Парижі авто в'їхало в терасу кафе: є жертва

У Парижі автомобіль на великій швидкості в'їхав в терасу ресторану. Загинула жінка, яка була на терасі, ще шестеро людей постраждали, повідомляє Depo.ua.

Інцидент стався в 17-му окрузі французької столиці. Водій втік з місця події.

Відзначається, що один з поранених в результаті ймовірного теракту - у важкому стані.

Зараз поліція почала розслідування за фактом вбивства і нанесення травм людям, однак про теракт в Парижі поки мова не йде.

Свідки розповіли, що було схоже, ніби водій втратив контроль над своїм транспортним засобом, і припускають, що це нещасний випадок. Вони розповіли, що після зіткнення з терасою автомобіль перекинувся. Після цього водій виліз з авто і зник. У транспортному засобі був ще один чоловік, його госпіталізували.