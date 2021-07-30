В Україну йде новий банк: відмінності від ПриватБанку і monobank

На український ринок виходить казахстанський fintech-гігант Kaspi.kz. Про його ключові відмінності від ПриватБанку і Monobank, повідомляє Сегодня.

1. Всі сервіси в одному додатку (Super App)

У Kaspi.kz є як кредити, так маркетплейс, і платежі. За допомогою однієї програми клієнт може заплатити за комуналку, купити товар, переслати гроші з карти на карту і т.д. Водночас в Україні необхідно для цих цілей встановлювати кілька додатків.

2. Кількість користувачів

Незважаючи на те, що в Казахстані живе 19 млн осіб – в 2,5 раз менше, ніж в Україні, кількість користувачів цифрового банкінгу практично таке ж.

Так, для порівняння:

Monobank – 3,9 млн клієнтів.

Privat24 – 13 млн українців. Або кожен третій в країні.

Kaspi – 10,2 млн активних користувачів (другий квартал 2021).

3. Фінансові показники

Оцінка Monobank зросла більш ніж в три рази після IPO в 2020 році і становить вже майже 22 млрд доларів, а от фінансові показники казахстанського fintech-проекту демонструють стрімке зростання.

Так, у другому кварталі чистий прибуток в річному обчисленні зросла на 94,5% до 240 млн доларів, а виручка – на 54% до 503 млн доларів.

Водночас чистий прибуток ПриватБанку в першому кварталі 2021 склав 89 млн доларів.