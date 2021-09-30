Кунжутне насіння, макуха і масло: про вплив на організм

Кунжут допомагає поліпшити пам'ять, попередити деменцію, поліпшити травлення. Причому корисна також макуха, що залишилася після віджимання масла, саме масло і насіння, повідомляє Сегодня.

Регулярне вживання кунжуту в якості харчової добавки покращує когнітивні здібності – тобто пам'ять, уважність, вміння планувати й не тільки. Крім цього, кунжут може стати профілактичним засобом деменції та хвороби Альцгеймера.

Як же кунжут впливає на пам'ять і мозок?

Ця рослина допомагає поліпшити когнітивні функції. Медики відстежили стан здоров'я учасників експерименту до того, як їм стали давати харчові добавки з екстрактом кунжутної макухи і після. Причому, одним добровольцям давали добавки, а іншим – плацебо. Вже через три місяці у тих, хто приймав кунжут в якості харчової добавки, покращилися можливість придбання нових знань, функції пам'яті. А також знизився рівень амілоїду в крові: ця речовина відкладається в тканинах і може призводити порушень в роботі внутрішніх органів, в тому числі і мозку.

﻿ Дослідники відзначають, що, хоча сьогодні хвороба Альцгеймера не піддається 100% лікуванню, є шанс полегшити симптоми та уповільнити погіршення когнітивних функцій за допомогою добавок екстракту кунжутної макухи. Дослідження провели корейські вчені та поділилися результатами в журналі Nutrients. Вони проводилися серед добровольців з уже наявними порушеннями пам'яті.

Чим ще корисний кунжут для здоров'я?

Насіння кунжуту активно використовуються в кулінарії, а в медицині і косметології – кунжутне масло і макуха, яку отримують після віджиму олії. Кунжут має властивості покращувати згортання крові, за рахунок високого вмісту клейковини сприяє поліпшенню роботи травних органів, допомагає підтримувати мікрофлору кишківнику.

Важливий момент: в кунжуті багато жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів: кальцію, магнію, натрію, заліза. Кунжутне борошно належати до категорії дієтичних продуктів, а кунжутну олію застосовують для масажу, догляду за шкірою та волоссям. Також кунжут корисно додавати в різні страви та салати, а не тільки в випічку.

Протипоказанням до вживання кунжуту може бути індивідуальна непереносність або алергічна реакція.