В "Слузі народу" відповіли, чи загрожує Тарану відставка

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройними силами України. Експерти вважають, що причиною став конфлікт з главою Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Украина.

Разом з тим, член комітету Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила виданню, що питання відставки Тарана не стоїть.

"Питання щодо Тарана на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть", - сказала вона.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець також у коментарі виданню повідомив, що між міністром оборони і вже колишнім головнокомандувачем був незрозумілий характер відносин, по ряду питань між ними не було взаєморозуміння.

Нагадаємо, Руслан Хомчак покинув посаду головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.

Його місце зайняв генерал-майор Валерій Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Автор: Владислав Красінський