В Україні через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 353 населених пункти в 13 областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на 7:00 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населених пункти в 13 областях", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, без електропостачання залишилися Київська - 102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20 Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 і Херсонська області – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.