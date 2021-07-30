В українських містах з'явилися картонні автомобілі

Європейська служба таксі Bolt, яка представлена, в тому числі в Україні, вирішила привернути увагу громадськості до проблеми неправильної парковки. З цією метою вона встановила в ряді міст незвичайні «автомобілі», повідомляє АвтоПортал.

В рамках піар-кампанії Болт «розкидав» по найбільш відвідуваним місцям Києва, Харкова, Львова та Одеси паперові макети машин (судячи з фото, виконані в масштабі 1:2), які служать наочним прикладом неправильної парковки.

На кожному з «транспортних засобів» великими літерами нанесено напис «Не заважай!». В даному випадку мається на увазі той факт, що автомобіль потрібно ставити на стоянку «з розумом», не створюючи перешкоди іншим водіям, велосипедистам, пішоходам і т.п.