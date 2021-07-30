Синоптики повідомили про штормове попередження в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні 30 липня вдень в окремих регіонах очікуються сильні грози та шквали вітру, про це повідомляє Укргідрометцентр.﻿

Так, погода﻿ у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях буде дощовою - грози, в окремих районах очікують град та пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1 рівень небезпечності - жовтий.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у східних, Сумській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму.