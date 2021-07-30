Українка розповіла про пожежі в Туреччині

Туристка Олеся Павлинська, яка відпочивала на південному заході Туреччини розповіла, що гірські дороги у диму, тому вони закриті. Хто не вилітає додому сьогодні радять залишатись в готелях, повідомляє Громадське радіо.

"Пожежу і дим ми зауважили після обіду, здавалось, що все швидко загасили. Але згодом усе розгорілося знову з іншого боку. Вогонь охопив дорогу, якою ми мали їхати до аеропорту, сьогодні у нас плановий виліт. У результаті нас до Мармариса повезли катером, а звідти до аеропорту вже автобусом.