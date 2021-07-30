Що очікується на валютному ринку в останній робочий день липня

В останній робочий день тижня та місяця на міжбанківському валютному ринку﻿ очікується менш активна торгівля, ніж в попередні дні.

Абсолютна більшість імпортерів уже купила потрібні для оплати обсяги валюти, сьогодні їх можуть залучити хіба що низькі ціни. У той же час і експортери, яким за останні 4 дні виплатили близько 7 млрд гривень в рамках компенсації податку на додану вартість, забезпечені гривнею і не будуть поспішати з продажем. Основні операції на ринку будуть проводити ті, хто з якоїсь причини залишив покупки і продажі на останній день, і сьогодні їм доведеться знаходити консенсус. Після обіду свої валютні позиції почнуть закривати комерційні банки, тому торгівля буде динамічною аж до кінця торгів. Швидше за все, допомога Національного банку сьогодні не буде потрібна: банки відмінно навчилися закривати місяць самостійно. Але в разі виникнення перекосу регулятор буде готовий прийти на допомогу.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,80/26,90 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в четвер вранці продавали по 26,98-26,99 гривень. До вечора, реагуючи на зниження на міжбанку, цінник опустили до 26,92-26,93 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,93 гривень. У першій половині дня долар може подешевшати до 26,90-26,91 гривень, а в обід і після обіду за доларом, що подешевшав, можуть прийти покупці, тому до вечора буде привід повернутися до ранкових цін.

Євро на ринку FOREX в четвер продовжив зростання, що почалося в середу, і піднявся до 1,1891 долара. Вранці п'ятниці євро торгується у вузькому діапазоні 1,1876-1,1892 долара. Готівковий євро в четвер вранці продавали по 31,85-31,88 гривень, до вечора він подорожчав до 31,90-31,93 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати і сьогодні вранці, а далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара.

Російський рубль в четвер зміцнився з 73,55 майже до 73,00 рублів за долар, але до вечора знову почав знижуватися. Станом на 8:00 п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 73,29-73,34 рубля за долар. Готівковий рубль в четвер продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною. Періодично можливі появи пропозицій по 3,64 гривні, але, як правило, їх швидко розбирають, і великих обсягів там немає.