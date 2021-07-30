Нафтогаз підтвердив, що виплатив правлінню премії авансом

У НАК "Нафтогаз України" переконують, що заява голови Комітету з призначень та винагород Наглядової ради Бруно Лескуа про те, що Наглядова рада не ухвалювала рішення про виплату премій правлінню за 2021 рік авансом, є недостовірною.﻿ Про це йдеться у коментарі "Нафтогазу", повідомляє Економічна правда.

У витягу з відповідного рішення Наглядової Ради йдеться, що правлінню призначили винагороди і надали умови банківської гарантії в якості механізму забезпечення зобов’язань за виплатами.

Раніше у наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не приймали рішення щодо встановлення і виплати премій правлінню за підсумками роботи за 2021 рік.

Напередодні повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік у розмірі 126 млн грн та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.