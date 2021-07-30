Фінансовий гороскоп на серпень 2021

Серпень обіцяє бути сприятливим місяцем для грошових операцій та роботи. Астрологи розповіли, в чому і як буде везти різним Знакам Зодіаку в кінці літа, повідомляє Слова і Фрази.

Щоб фінансова сфера була в порядку, потрібно стежити за відповідним гороскопом.

Овен

Пасивне джерело удачі не завадить, тому що удача буде вкрай невловною і непередбачуваною - по крайній мере, в першій половині серпня. Це означає, що прийшов час діяти, але з обережністю. Важливо правильно вибирати оточення, помічників, партнерів і бути гранично уважними при укладанні угод. Астрологи рекомендують доводити будь-які справи до кінця, щоб підтримувати таким чином свою репутацію на роботі та в бізнесі.

Телець

У Тельців останнім часом могли відзначатися різні фінансові та робочі негаразди, але не варто все звалювати на зірки. У неприємностей і невдач, зокрема у фінансових, є енергетичні причини, тому потрібно шукати їх не в випадковості й поведінці зірок і планет. У липні їх вплив на Тельців стане дуже позитивним. Фактично, Тельців можна назвати тими, хто буде отримувати найбільше допомоги від Всесвіту. Це прекрасний час для початку нових справ і проєктів, для шопінгу і дорогих придбань, позапланових витрат.

Близнюки

Початок серпня Близнюкам варто з чистки інформаційного поля: важливо позбутися від непотрібних файлів, контактів, спаму. Це допоможе заспокоїти інформаційні потоки, які були збуджені негативним Меркурієм. У спілкуванні з людьми Близнюкам знадобиться максимум тактовності, особливо з тими, з ким вони змушені взаємодіяти у сфері фінансів. Не потрібно зараз наживати ворогів, тому що будь-яка війна обходиться в копієчку або вимагає величезних витрат часу і нервів. Приказка «час - гроші» в кінці літа буде вельми актуальна.

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Рак

Раків складно назвати улюбленцями долі в серпні, особливо у сфері фінансів, але це не означає, що сприятливих змін не буде. Потрібно вірити в диво, щоб воно відбулося. Гроші можна витрачати, але обережно. На роботі до Раків можуть прийти геніальні думки, так що їх краще записувати. Астрологи рекомендують утриматися від критики на адресу колег і партнерів. Будь-які недоліки та проблеми потрібно шукати в першу чергу в собі самих.

Лев

Леви належать до списку найщасливіших у фінансовому плані людей в серпні. Вони можуть отримати багато грошей від звичних угод і від звичайної роботи. Важливо лише вчасно розв'язувати проблеми й поставлені завдання. Потрібно уважніше стежити за якістю придбаних товарів. Також експерти радять в серпні підтримувати чистоту будинку. Це допоможе зберігати чистоту думок і продуктивність.

Діва

У Дів удача в фінансовій сфері буде то приходити, то йти, причому зірки та планети зараз в такому становищі, що сказати точно, коли вона буде поруч, майже неможливо. У серпні Діви можуть відправлятися в далекі поїздки, займатися пошукати нової роботи, залученням нових клієнтів. Важливо лише нікого не обманювати та завжди бути на висоті в плані зовнішності. Так вийде справити найкраще перше враження.

Ваги

Ваги будуть дуже щасливими людьми в фінансовому плані, але їм буде постійно бракувати посидючості. У серпні вони раз у раз будуть відволікатися на різноманітні дрібниці. Від кількості та якості виконаної роботи безпосередньо залежатимуть заробітки. Зараз важливо пам'ятати, що серпень годує весь рік. Як цей місяць Терези проживуть, так і пройде весь рік. Не варто лінуватися і відкладати справи на потім.

Скорпіон

Скорпіонам астрологи категорично не рекомендують витрачати гроші на те, що не входило в плани і не є першою необхідністю. Вони вбережуть Скорпіонів від помилок, про які ті можуть пошкодувати в майбутньому. У фінансовій сфері не варто переоцінювати свої можливості. У серпні потрібно бути розважливими та забути про ризики. Експерти радять просто добре робити свою роботу і не лізти на рожен. Потрібно бути уважними та обачними.

Стрілець

Ці спритні люди будуть встигати все і скрізь. Так Стрільці зможуть розбагатіти, кардинально змінивши своє життя. Щоб уникнути розчарування в недавно розпочатих справах, астрологи радять не чекати хороших результатів, а просто діяти. В кінці літа нічого не буде відбуватися просто так. Вороги будуть вміло розставляти свої мережі, але якщо Стрільці стануть слухати інтуїцію, то зможуть розглянути підступ заздалегідь.

Козоріг

Найбільша кількість грошей вдасться заробити тим Козерогам, які зайняті в інтелектуальній та науковій сфері. Щоб якомога швидше реалізовувати свої плани й швидше знаходити рішення поставлених завдань. Також Козерогам потрібно прислухатися до порад близьких і колег. Ще астрологи радять пам'ятати, що всіх грошей не заробити. Жадібність до добра в серпні не доведе. Дуже важливо, щоб Козерогами рухала помірність.

Водолій

Водолії стануть одними з найщасливіших людей в сфері фінансів. Астрологи радять їм уважно стежити за реакцією людей на свої дії. Будь-яке обурення або агресія вкаже на те, що варто змінити підхід. Мудрість і поступливість зіграють на руку Водоліям. Це допоможе їм вже в цьому місяці створити найкращі умови для заробітку. Занурення всередину себе допоможе Водоліям поглянути на свій бізнес і роботу під новим кутом.

Риби

Риби не відносяться до Знаків Зодіаку, яким легко дістаються гроші, але в серпні ситуація зміниться на краще. У Риб буде можливість збільшити доходи без істотного підвищення продуктивності. Найголовніше - не лінуватися і не сприймати все занадто близько до серця: критику, негатив, проблеми. У фінансовій сфері потрібно дозволити подіям рухатися в тому напрямку, в якому хоче доля. Зірки й планети дадуть Рибам свій захист у вигляді удачі, підвищеної витривалості та загостреної інтуїції.