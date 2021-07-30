У Китаї джерелом поширення COVID-19 стали робочі аеропорту

Влада східної китайської провінції Цзянсу встановили, що джерелом поширення коронавірусу всередині провінції стали робочі аеропорту адміністративного центру провінції міста Нанкіна, які прибирали лайнери після зарубіжних рейсів, повідомляє Дзеркало тижня.

Поширення інфекції в Цзянсу зафіксовано в липні, раніше випадки зараження всередині країни відзначалися в місті Жуйлі південній провінції Юньнань на кордоні з М'янмою.

У четвер в Китаї було виявлено 64 інфікованих COVID-19, з них 21 - всередині країни: 18 - в Цзянсу, два - в провінції Хунань і один - в Пекіні, смертельних випадків немає. Всього з початку пандемії коронавірусу в країні зафіксовано 92 тис. 875 випадків зараження, від пов'язаних з інфекцією захворювань померли 4 тис. 636 осіб.