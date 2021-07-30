Підготовка до загострення: Зеленський поміняв армійське командування

Президент Володимир Зеленський урочисто підписав закон "Про основи національного опору" і зміни в закон "Про чисельність Збройних сил України", повідомляє Depo.ua.

Це два фундаментальних закони, які нарешті запускають в Україні розвиток системи територіальної оборони. Перший, власне, узаконює і регламентує цю тероборону, а другий відводить під неї місце в складі Збройних сил України.

Разом з цим президент запустив тотальне оновлення оборонного сектору: 27 липня змінив головнокомандувача (вища військова посада в державі), а 28-го - начальника Генштабу і командувача ООС.

На всі три посади несподівано (як для кадрової політики Зеленського) були призначені бойові генерали, учасники бойових дій на Донбасі. Також кажуть, що не за горами зміна міністра оборони, якого минулого тижня позбавили ключових заступників. І це на тлі безлічі інших кадрових перестановок в силовому блоці.

З одного боку, все це виглядає як спроба підтягти власні рейтинги - бойових генералів всі люблять, тому такі призначення апріорі не могли сприйматися негативно.

А з іншого боку, не виключено, що Зеленський керувався не гонитвою за симпатіями виборців, а військово-політичною необхідністю. Адже багато факторів вказують, що ближче до осені на Донбасі може початися нове загострення. Або ж не тільки на Донбасі. І саме до цього нинішніми призначеннями президент і готується

Донбас

Спостерігаючи за зведеннями штабу операції Об'єднаних сил, не можна не помітити, що останнім часом ситуація на лінії розмежування істотно загострилася. Російські найманці дозволяють собі ігнорувати не тільки встановлений рік тому режим припинення вогню, але й Мінські домовленості в цілому, обстрілюючи українські позиції з забороненої зброї - ствольної артилерії, озброєння бронетехніки і великокаліберних мінометів.

Ситуація ускладнюється тим, що росіяни завезли на Донбас вдосконалені версії своїх розвідувальних безпілотників "Орлан-10", які можуть стежити за українськими військовими з більшої висоти, будучи недосяжними для традиційних засобів протидії дронам.

Крім того, Росія продовжує стягувати на Донбас нову військову техніку, зокрема танки. Так, спостерігачі ОБСЄ в звіті від 6 липня повідомили про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів, а саме 71 танк, 127 броньованих машин, дев'ять самохідних гаубиць, 18 буксируваних гаубиць. У той же час на окупованій території Донецької області безпілотник ОБСЄ зафіксував вісім танків; 29 бойових машин піхоти (БМП) і одну самохідну гаубицю.

А тим часом в Україні на носі 30-й День Незалежності, святкування якого має стати значною іміджевою подією для нинішньої української влади. Зіпсувати таке свято черговим загостренням на фронті або введенням нових військ, як це було в 2014-му, росіянам було б за щастя.

Крим

Загроза з Криму також нікуди не зникла. Більш того - вона буде існувати весь час, поки Крим буде під російською окупацією. Адже Росія не приховує, що перетворює півострів в суцільну військову базу, стягуючи туди набагато більшу кількість військ, ніж це потрібно для оборони.

Та й давно не секрет, що Крим без дніпровської води приречений на висихання. Власне, що і відбувається в останні роки. У 2021 року ситуація набула ознак гуманітарної катастрофи - висохли майже всі озера на півострові. Аномальні зливи в липні дещо поліпшили ситуацію, але всі розуміють, що ненадовго.

Як відомо, до російської окупації прісна вода в Крим подавалася з Дніпра через Північно-Кримський канал по території Херсонської області. Однак в березні 2014 року Україна подачу води перекрила. Для цього на 91-му кілометрі каналу звели дамбу, яка дозволяє залишити Херсонську область з водою, але перешкоджає її вступу до окупованого Крим.

Саме ця дамба і виступає зараз єдиною технічною перешкодою для подачі дніпровської води на півострів, тому що далі вода йде самопливом. Тому, зруйнувавши цю дамбу і перешкоджаючи Україні її відновлювати, Росія на деякий час зможе пустити воду в Крим.

І таке завдання виглядає цілком реальною хоча б для того, щоб спробувати. Чи вдасться це Путіну чи ні - окреме питання.

Мабуть, розуміє це і верховний головнокомандувач, тому українські військові регулярно тренуються відбивати ворожий напад на узбережжі Херсонської області, яка межує з окупованим Кримом.

Також не варто забувати про ініційовану Зеленським "Кримську платформу", яка хоч і не принесе практичної користі в питанні повернення Криму, проте тримає і триматиме це питання на порядку денному вітчизняних і світових ЗМІ, що дуже не подобається Кремлю.

Білорусь

Межуюча з нами на півночі Білорусь продовжує поглиблювати зв'язки з Росією, створюючи для України потенційні проблеми, адже протяжність кордону з країною становить 1 084 кілометри.

Тобто якщо раніше найкоротша відстань від російського кордону до столиці України становило 230 км, які можна подолати за 4-5 години, то після того як росіяни візьмуть під контроль українсько-білоруський кордон, яку скоротиться до 150 км, які можна буде подолати за 2,5-3 години.

А зараз ситуація ускладнюється для нас тим, що через шість тижнів на території Білорусі почнуться спільні військові навчання "Захід-2021" за участю російської армії, які проходять раз на чотири роки.

Консалтингова фірма Rochan Consulting, яка відстежує в своєму блозі підготовку до навчань "Захід-2021", стверджує:

"Ми бачимо введення в Білорусь кращих російських військових формувань, що мають найкраще обладнання, що само по собі значно. Але це тільки початок".

Скептики можуть пригадати останні такі навчання, "Захід-2017", навколо яких також наводили страх, проте все обійшлося - росіяни мирно покинули білоруську територію. Але треба розуміти, що з тих пір істотно змінилася політична ситуація в Білорусі.

Якщо в 2017 році Лукашенко відчував себе досить впевнено на внутрішній арені і не хотів втрачати фактичний суверенітет, прогинаючись перед Путіним (що неодмінно сталося б, якби російські війська контролювали країну), то зараз його влада висить на волосині і він готовий обміняти частину цього суверенітету на російську підтримку.

Про цю готовність говорить хоча б офіційний лист представника де-факто білоруської влади, де пропонується керівництву Росії створити спільні розвідувальні пости на західних кордонах Білорусі, серед яких, як відомо, і кордон з Україною.

Всі ці фактори прямо або побічно натякають на можливе військове загострення, яке може статися в будь-якій точці від Білорусі до Криму, а то і звідусіль одночасно. Зрозуміло, що будь-яка потенційна загроза може як реалізуватися, так і не реалізуватися. Але ігнорувати подібну небезпеку не може собі дозволити влада жодної держави, тому зміцнення кадрової складової обороноздатності України виглядає не так вже й дивно.

Руслан Рудомський