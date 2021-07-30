Усик був близький до завершення боксерської кар'єри

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зізнався, що був близьким до того, щоб закінчити боксерську кар'єру після невдачі на Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році. За словами нашого співвітчизника, залишитися в цьому виді спорту його переконав покійний батько, повідомляє Обозреватель.

Тоді Усик-старший сказав синові, щоб той не здавався після поразок, оскільки тільки так можна домогтися бажаного результату. Нагадаємо, що на ОІ-2008 український боксер поступився італійцю Клементе Руссо, який завоював "срібло" за підсумками змагань.

"Я взагалі після 2008 року, після пекінської Олімпіади хотів піти з боксу і на деякий час із нього пішов. Але, царство небесне моєму батькові, дуже добре пам'ятаю, як він мені сказав: "Санечка, якщо ти будеш здаватися зараз, то ти в житті ніколи не досягнеш результату. Давай зберися, йди важко працюй та їдь на наступну Олімпіаду і завоюй там золото". Потрібно пахати, потрібно працювати. Так, буде важко. Відпочиньте – але тоді ви не будете першими" , – цитує слова нашого співвітчизника видання XSPORT﻿.

Нагадаємо, що вже на наступних літніх Іграх Усик став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 91 кг. У вирішальному поєдинку він взяв реванш у Руссо з рахунком 14:11.