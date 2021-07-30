Райффайзен Банк істотно збільшив чистий прибуток

Чистий прибуток "Райффайзен Банку" (Київ) в першому півріччі 2021 року склав 2,33 млрд грн, що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Чистий процентний дохід банку в першому півріччі зріс на 3% - до 3,83 млрд грн, тоді як чистий комісійний скоротився на 1,2% - до 1,18 млрд грн, говориться в звіті банку.

Банк вказує, що йому вдалося істотно наростити результат в сегменті великих і малих підприємств - з 273,8 млн грн в першому півріччі минулого року до 937,4 млн грн в першому півріччі цього. У сегменті мікропідприємств і фізосіб відбулося невелике скорочення - з 885,6 млн грн до 877,5 млн грн, тоді як в управлінні активами результат знизився з 1,34 млрд грн до 990,6 млн грн.

Фінустанова уточнює, що в другому кварталі цього року їй вдалося збільшити прибуток в порівнянні з другим кварталом минулого року на 20,9% - до 1,25 млрд грн. Чистий процентний дохід в минулому кварталі виріс на 8,6% - до 2,02 млрд грн, тоді як чистий комісійний - на 8,9%, до 620,99 млн грн.

Активи "Райффайзен Банку" за підсумками січня-червня 2021 року збільшилися на 9,4% - до 117,4 млрд грн, в тому числі кредити клієнтам - на 20,2%, до 54,97 млрд грн, а вкладення в ОВДП скоротилися на 4,7% - до 9,38 млрд грн.

Зобов'язання банку за цей час зросли на 10,5% - до 104,27 млрд грн, в тому числі кошти клієнтів - на 11,3%, до 98,18 млрд грн при скороченні термінових депозитів на 0,7% - до 8, 11 млрд грн.

Власний капітал банку в першому півріччі збільшився на 1,8% - до 13,12 млрд грн.

Грошові кошти банку та їх еквіваленти за перше півріччя-2021 виросли з 15,77 млрд грн до 26,39 млрд грн (у першому півріччі 2020 року - з 13,54 млрд грн до 20,47 млрд грн). При цьому обсяг депосертифікатів НБУ в січні-червні 2021 року знизився з 17,5 млрд грн до 14,9 млрд грн.

Банк також повідомив, що винагорода членам правління і наглядової ради в першому півріччі цього року збільшилася на 38,1% - до 83 млн грн.

"Райффайзен Банк" (раніше - "Райффайзен банк Аваль") був заснований в 1992 році. Станом на 1 липня 2021 року найбільшими акціонерами його були Raiffeisen Bank International з 68,26% акцій і Європейський банк реконструкції та розвитку з 30%.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 травня 2021 року за розміром загальних активів "Райффайзен Банк" займав 5 місце (118,82 млрд грн) серед 73 діючих банків.