Вчені повідомили, що штам "Дельта" заразний, як вітрянка

Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший – він із більшою ймовірністю подолає захист від вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, повідомляє Украинская правда.

Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства визнала, що вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту Дельта несуть у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше.

Доктор Валенські назвала передачу від вакцинованих людей рідкісним явищем, але інші вчені припустили, що це може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Варіант Delta передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, Ebola, застуду, сезонний грип і вітряну віспу, і, згідно з документом, він так само заразний, як вітряна віспа.