Саудівська Аравія назвала дату відкриття кордонів для щеплених туристів

Влада Саудівської Аравії дозволить відвідувати країну за туристичними візами з 1 серпня тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, повідомляє УНІАН.

Для цього потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу одним з чотирьох схвалених в країні препаратів: Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca або Pfizer/BioNTech.

"З 1 серпня знімається обмеження на в'їзд до королівства для власників туристичних віз, які пройшли вакцинацію. Їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин", - йдеться в повідомленні Мінтуризму Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія видавала туристичні візи з вересня 2019 року по березень 2020 року. За цей період візи отримали 400 тис. осіб. Влада припинила їх видачу через пандемію коронавірусу.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова.

Зокрема, авіакомпанія буде літати в Саудівську Аравію за таким розкладом: