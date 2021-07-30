Саудівська Аравія назвала дату відкриття кордонів для щеплених туристів
Влада Саудівської Аравії дозволить відвідувати країну за туристичними візами з 1 серпня тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, повідомляє УНІАН.
Для цього потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу одним з чотирьох схвалених в країні препаратів: Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca або Pfizer/BioNTech.
"З 1 серпня знімається обмеження на в'їзд до королівства для власників туристичних віз, які пройшли вакцинацію. Їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин", - йдеться в повідомленні Мінтуризму Саудівської Аравії.
Саудівська Аравія видавала туристичні візи з вересня 2019 року по березень 2020 року. За цей період візи отримали 400 тис. осіб. Влада припинила їх видачу через пандемію коронавірусу.
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова.
Зокрема, авіакомпанія буде літати в Саудівську Аравію за таким розкладом:
- "Київ - Даммам - Київ" з 3 серпня, рейси щовівторка.
- "Київ - Джидда - Київ" з 8 серпня, рейси по четвергах і неділях.
- "Київ - Ер-Ріяд - Київ" з 4 серпня, рейси в Ер-Ріяд щосереди та щосуботи, рейси до Києва щочетверга та щонеділі.
- "Львів - Даммам - Львів" з 5 серпня, рейси в Даммам по четвергах, рейси до Львова по п'ятницях.