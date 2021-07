Ціна на газ в Європі підкорила нову планку

Спотова ціна газу в Європі за добу додала 4% і вийшла на рівень $505 за тисячу кубометрів (ціна газу з поставкою в п'ятницю на головному хабі Європи – TTF у Нідерландах), повідомляє Інтерфакс.

Ціни на газ в Європі чуйно реагують на ралі цін на СПГ в Азії. Найближчий (вересневий) ф'ючерс по азіатському спотового індексу Platts JKM досяг у четвер $544 після $539 за день до того, і це обіцяє ринкам новий імпульс для зростання. Найдорожчий контракт майбутньої зими - на лютий 2022 року коштує вже $613. Індекс JKM відображає спотову ринкову вартість партій СПГ, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню.

У міру зростання ціни в Азії Європі дістається все менше поставок СПГ. Надходження регазифікованого зрідженого природного газу з терміналів Європи в газотранспортну систему в липні 2021 року знижується на 23% по відношенню до липня 2020 року і на 30% по відношенню до липня докризового 2019 року. Падіння поставок по відношенню до попереднього місяця, до червня 2021 року, становить також помітні 13%. Також падає рівень запасів СПГ в резервуарах приймальних терміналів ЄС - середній рівень за останні 7 днів вже на 19% нижче, ніж за перший тиждень місяця.

Нагадаємо, трохи більше року тому - у травні 2020 року - під час дна падіння попиту через коронавірусні локдауни ціна на TTF опускалася до історичного мінімуму в 3 євро за тисячу кВт.год, або $34 за тисячу кубів. В кінці серпня минулого року вона подолала планку в $100 за тисячу кубів (за оцінками, це ціна беззбитковості поставок російського газу в Європу), а в грудні вийшла за $200. Штурм позначки в $300 відбувся в травні 2021 року, наприкінці червня ціна перевалила за $400 за тисячу куб. м.

Досягнутий зараз показник є максимальним за останні 3,5 року - з початку березня 2018 року. Тоді в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (The Beast from The East), і ціна злітала до тисячі доларів за тисячу кубометрів.