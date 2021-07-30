Українські літаки вирушили до Туреччини для гасіння лісових пожеж

Два пожежних літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій Ан-32П вилітають до Туреччини для надання допомоги в гасінні осередків лісових пожеж, які виникли 28 липня в провінції Анталія і поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж чотири особи загинули та 183 особи постраждали, з них 58 осіб госпіталізовано, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків", - ідеться в повідомленні ДСНС.

У ньому наголошується, що для допомоги турецьким пожежникам, згідно з підписаним у лютому 2020 року Меморандумом про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Президенцією з управління на випадок надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки (AFAD) про співробітництво в галузі попередження катастроф і надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, Україна спрямовує два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення.

"Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії", - наголошують у ДСНС.

Там додають, що загалом до гасіння пожеж, яке ускладнюється сильним вітром і спекою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки й 35 повітряних суден.