У столиці на даху корпусу психлікарні стався вибух

У Шевченківському районі Києва ввечері в четвер, 29 липня, стався вибух, в результаті якого загинув 21-річний юнак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора близько 23:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в недобудованому будинку на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух. Правоохоронці попередньо встановили, що на даху корпусу психіатричної лікарні в результаті вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий житель, 2000. року народження. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена остаточна причина смерті хлопця", - сказано в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство) Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться необхідні заходи для встановлення всіх обставин цієї події.