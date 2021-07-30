Згоріла побутова техніка через перепади напруги: куди звертатися

Як діяти, якщо через перепади напруги погоріла побутова техніка, відповіли у Центрі з надання правової допомоги, повідомляє ЛигаБизнес.

Перш за все, потрібно звернутися до постачальника електроенергії, який за договором із споживачем відповідає за надання якісної послуги з постачання електричної енергії, з відповідною письмовою заявою та описом ситуації, що сталася і переліком побутової техніки, яка вийшла із ладу. Після чого, протягом трьох днів для міста та сім днів для села, має бути створена комісія РЕМ та виїхати до місця проживання заявника, для того щоб провести обстеження та скласти відповідний акт. Під час обстеження приміщення комісією та при складанні акта про порушення, варто наполягати на зазначенні причини того, що техніка згоріла внаслідок перенапруги.

Якщо інспектори відмовляються в акті зазначати це, можна написати: «Від підпису відмовився», але акт мають підписати не менше двох свідків в тому числі і із числа сусідів із зазначенням адреси проживання, ПІБ, підпису, паспортних даних. Один примірник акта потрібно залишити заявнику та зберігати. Далі, протягом десяти днів від дати складання акта, комісія на основі якого визначає, хто відповідальний за аварійну ситуацію. Якщо вина енергопостачальника, то він зобов'язаний відшкодувати збитки споживачеві. В іншому разі споживач отримує обґрунтовану відмову. Якщо під час складання акту у заявника є сумніви щодо його достовірності та повноти, тому можуть бути присутні не тільки інспектори РЕМ, а й третя сторона, зокрема юрист.

У разі отримання відмови, після проведення перевірки необхідно звернутися до сервісного центру, у залежності від виду побутової техніки, для отримання акта технічного обстеження, де причиною виходу із ладу побутової техніки вказано саме перепади напруги, а також квитанцію про сплачену вартість ремонтних робіт або висновки про неможливість та недоцільність ремонту.

Після чого, на адресу постачальника електроенергії потрібно направити акт-претензію про добровільну компенсацію вартості пошкодженої побутової техніки. В якому необхідно зазначити дату і час, коли сталася дана подія, також вказати пошкоджені побутові прилади, вартість ремонту або вартість техніки, яку згідно висновку сервісного центру, не можливо відремонтувати.

До акта - претензії необхідно додати копії наступних документів:

копію договору постачання електроенергії;

акти про відновлювальний ремонт та висновки сервісних центрів з вартістю техніки;

за наявності, якщо збереглися підтверджуючі документи про придбання даної техніки та її вартість, це можуть бути чеки, квитанції договори кредитування тощо;

останні квитанції про оплату за електропостачання, які підтверджують відсутність заборгованості по договору постачання електроенергії.

Дану претензію можна направити поштою рекомендованим листом з описом вкладення, зберігаючи корінець про отримання, або особисто звернутися до постачальника, наполягаючи поставити на копії претензії відмітку про отримання документа, вхідний номер, дату та підпис. Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» дане звернення має бути розглянуто у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Якщо протягом вказаного періоду, відповідь не надійшла або надійшла з відмовою про компенсацію вартості пошкодженої побутової. В такому випадку даний спір варто вирішувати в судовому порядку.

Слід зазначити, якщо вирішувати даний спір в судовому порядку необхідно провести судово - товарознавчу експертизу пошкодженої техніки.

Таку експертизу можна провести до підготовки позовної заяви до суду так і після, заявивши клопотання у підготовчому судовому засіданні про необхідність проведення даної експертизи, за яку доведеться заплатити позивачу.