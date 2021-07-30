У НБУ пояснили, навіщо їм сьомий заступник голови
Новий, уже сьомий, заступний голови НБУ буде курирувати блок небанківського фінансового сектора, що дозволить сфокусуватися на забезпеченні подальшого динамічного й ефективного розвитку таких ринків, повідомляє Новое время.
"З 1 липня 2020 Нацбанк прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг (ґрунтуючись на положеннях закону про спліт). Національний банк став регулятором здебільшого небанківського фінансового сектора. Під нагляд центробанку перейшли близько двох тисяч установ: страховики, страхові посередники, лізингодавці, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди і бюро кредитних історій", - відповіли в НБУ на запит НВ.
Зазначається, що для подальшого розвитку відповідних функцій центробанку, спрямованих на розвиток ринку небанківських фінансових послуг, Національним банком було підтримано пропозицію про зміну в закон України Про НБУ, яка передбачає збільшення кількості членів правління до семи чоловік.
В НБУ також відзначити, що
"приймаючи рішення про можливість підтримки зазначеної зміни в закон України Про НБУ, центробанк враховував досвід країн-членів ЄС, для підвищення ефективності відповідних функцій регулятора зазвичай покладають питання регулювання і нагляду за небанківським фінансовим сектором на окремого куратора (на рівні заступника керівника установи)".