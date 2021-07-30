Audi розширює сімейство кросоверів Q4 e-tron

Навесні нинішнього року у rомпаніі Audi з'явилися два нових компактних кросовера на електротязі – Audi Q4 e-tron та Q4 Sportback e-tron. Ці влітку в сімействі до вже наявних п'яти модифікаціям додадуться ще дві – монопривідний Q4 Sportback 40 e-tron та повнопривідна версія Q4 45 e-tron Quattro, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба виробника. Заднеприводная Audi Q4 Sportback 40 e-tron буде самою економічною та "далекобійною" модифікацією у гамі. Повністю зарядженої батареї ємністю 77 кВтг повинно вистачити на 534 км по циклу WLTP. У порівнянні з родинним SUV купеподібний силует кузова дозволив збільшити пробіг на 14 км. У рух автомобіль приводить 204-сильний електромотор на задній осі. За новинку в Німеччині просять від 49500 євро.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron. Джерело: Audi

Другий новачок – повнопривідний кросовер Audi Q4 45 e-tron quattro. Від топової модифікації з індексом "50" він відрізняється іншим переднім електромотором, потужність якого зменшили. В результаті сумарна потужність двох електродвигунів досягає 265 к.с. (-34 к.с.). Поява такої версії обумовлена бажанням виробника розширити асортимент за рахунок більш доступних модифікацій. Вартість новинки стартує з 50900 євро.