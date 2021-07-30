Електромобілям Audi залишать один із символів бензинових авто

Компанія Audi прийняла досить радикальне рішення з філософської точки зору - німецький виробник заявив, що при переході на електромобілі не відмовиться від класичної решітки радіатора. Про це пише видання motortrend.com, повідомляє АвтоПортал.

Позиція Ауді і справді гідна поваги. І в деякій мірі дивує. Справа в тому, що концерн Volkswagen, в який власне входить «четирехкольцовий» бренд, своїм головним завданням ставить саме електрифікацію транспорту і повністю покінчити з паливними машинами (сама марка Фольксваген має намір відмовитися від бензинових і дизельних авто до 2035 року, а вся група - до 2050-му). При цьому логічно припустити, що при таких розкладах решітка радіатора розглядається як як на рудимент, один з головних символів «брудних» машин (електромобілів вона просто не потрібна, так як такий вид транспорту не потребує повітряному охолодженні), тому від неї потрібно позбавлятися. Втім, бренд Volkswagen вже пішов по такому шляху - досить лише подивитися на його електромобілі нового покоління на кшталт хетбчека ID.3 і кросовера ID.4.

Разом з тим Audi має намір використовувати решітку радіатора і далі - як елемент зовнішнього вигляду. Не виключено, що марка спробує зберегти її в існуючому вигляді - а-ля велика трапеція -, лише трохи змінивши малюнок, щоб відповідати плавним лініям «електричок».

Нагадаємо, згідно з планом марки, до кінця десятиліття в її портфелі має бути не менше 20 електромобілів. П'ять з них вже готові: це кросовери e-tron, e-tron Sportback, Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback, а також ліфтбек e-tron GT. Серед майбутніх моделей значиться, наприклад, седан A6 e-tron (на фото), він повинен дебютувати в 2023 році.