Нова пошта посилить заходи безпеки після вибухів в поштоматах

Офіційне керівництво Нової пошти заявило про посилення заходів безпеки після вибухів в поштоматах, які сталися 29 липня в Києві та Одесі.

Про це повідомляється в пресслужбі компанії.

У компанії відзначають, що слідчі дії за даними обставинами тривають, однак вибухи стали тривожним сигналом. Тому Нова пошта прийняла рішення про посилення заходів безпеки.

"Для нас ця подія - тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми піклуємося про те, щоб і наші співробітники, і клієнти відчували себе в безпеці", - сказано в офіційному коментарі Нової пошти.

Через вибухи в поштоматах Нова пошта вирішила ввести нові правила: