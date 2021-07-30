Нова пошта посилить заходи безпеки після вибухів в поштоматах
Офіційне керівництво Нової пошти заявило про посилення заходів безпеки після вибухів в поштоматах, які сталися 29 липня в Києві та Одесі.
Про це повідомляється в пресслужбі компанії.
У компанії відзначають, що слідчі дії за даними обставинами тривають, однак вибухи стали тривожним сигналом. Тому Нова пошта прийняла рішення про посилення заходів безпеки.
"Для нас ця подія - тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми піклуємося про те, щоб і наші співробітники, і клієнти відчували себе в безпеці", - сказано в офіційному коментарі Нової пошти.
Через вибухи в поштоматах Нова пошта вирішила ввести нові правила:
- Зробити практику, яку ми використовували на двох сортувальних станціях в Києві й Львові, а саме - Рапіскан, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок і вантажів - загальноприйнято. Тобто встановити їх на всіх наших терміналах і депо.
- Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок і вантажів.
- Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для запобігання ситуації відправки підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.